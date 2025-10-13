Песков прокомментировал возможный звонок Трампа Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Вашингтон имеют возможность быстро организовать телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Однако на данный момент стороны не обсуждали возможность такого звонка, пишет РБК. Песков отметил, что Кремль осведомлен о намерении Трампа связаться с Путиным для обсуждения возможной передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что пока нет четких договоренностей о разговоре, но как только они появятся, беседа состоится. В последние дни Трамп дважды общался с украинским президентом Владимиром Зеленским, и оба разговора касались темы ракет Tomahawk.

