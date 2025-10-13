Осудили рязанца, обокравшего супермаркет

Установлено, что в в мае 2025 года 33-летний мужчина зашел в магазин, из холодильника взял три банки икры и, не оплатив, вышел из торгового павильона. Сотрудники полиции нашли нарушителя и возбудили уголовное дело. Судья признал мужчину виновным в краже. Ему назначили год принудительных работ с удержанием из его заработной платы 10% в доход государства.

Осудили рязанца, обокравшего супермаркет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в в мае 2025 года 33-летний мужчина зашел в магазин, из холодильника взял три банки икры и, не оплатив, вышел из торгового павильона.

Сотрудники полиции нашли нарушителя и возбудили уголовное дело.

Судья признал мужчину виновным в краже. Ему назначили год принудительных работ с удержанием из его заработной платы 10% в доход государства.