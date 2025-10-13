В Рязани организованная группа обманула клиентов на 47 миллионов рублей

Рязанца признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона. В период с октября 2018 года по январь 2023 года осужденный совместно с сообщниками использовал так называемые «фирмы-однодневки» для осуществления незаконных банковских операций, включая переводы и инкассацию денежных средств. В результате их действий было получено более 47 миллионов рублей. Суд назначил фигуранту наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

