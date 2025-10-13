Около 6 тысяч рязанцев заболели ОРВИ за неделю
С 6 по 12 октября количество заболевших ОРВИ в регионе составило 5831 человек. Отмечается, что это ниже уровня предыдущей недели на 12,5%. Среди заболевших жители областного центра составляют 77,1%.
Около 6 тысяч рязанцев заболели ОРВИ за неделю. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
С 6 по 12 октября количество заболевших ОРВИ в регионе составило 5831 человек. Отмечается, что это ниже уровня предыдущей недели на 12,5%.
Среди заболевших жители областного центра составляют 77,1%.