Около 6 тысяч рязанцев заболели ОРВИ за неделю

С 6 по 12 октября количество заболевших ОРВИ в регионе составило 5831 человек. Отмечается, что это ниже уровня предыдущей недели на 12,5%. Среди заболевших жители областного центра составляют 77,1%.