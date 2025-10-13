Очевидцы рассказали подробности ДТП с легковушкой на проезде Яблочкова в Рязани

Очевидцы рассказали подробности ДТП с легковушкой на проезде Яблочкова в Рязани. Об этом сообщили читатели в редакцию РЗН. Инфо.

Напомним, авария произошла накануне вечером.