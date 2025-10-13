На участке улицы Ленкома в Рязани запретят парковаться
Остановку и стоянку автомобилей запретят на участке дороги в районе дома № 13 по улице Ленкома. Там установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Ввести ограничение планируют до конца 2025 года.
