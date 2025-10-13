Рязань
На Солнце произошла мощная вспышка
Вспышку класса M1.9 зафиксировали 13 октября в 08:26. Ее продолжительность составила 45 минут. В публикации напомнили, что вспышки делятся на пять классов мощности: A, B, C, M и X. Они могут сопровождаться выбросами плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури на Земле.

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышку класса M1.9 зафиксировали 13 октября в 08:26. Ее продолжительность составила 45 минут.

В публикации напомнили, что вспышки делятся на пять классов мощности: A, B, C, M и X. Они могут сопровождаться выбросами плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури на Земле.