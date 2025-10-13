На Солнце произошла мощная вспышка

Вспышку класса M1.9 зафиксировали 13 октября в 08:26. Ее продолжительность составила 45 минут. В публикации напомнили, что вспышки делятся на пять классов мощности: A, B, C, M и X. Они могут сопровождаться выбросами плазмы, облака которой провоцируют магнитные бури на Земле.