На Солнце почти за сутки произошло 15 вспышек
Три из них достигли высокого класса М. Последствия такого всплеска активности звезды могут проявиться в виде магнитных бурь с 13 по 15 октября. Отмечается, что модели прогнозов не предусматривали такого исхода, поскольку ожидалась более спокойная геомагнитная обстановка.
На Солнце почти за сутки произошло 15 вспышек. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
