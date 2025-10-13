На Солнце почти за сутки произошло 15 вспышек

Три из них достигли высокого класса М. Последствия такого всплеска активности звезды могут проявиться в виде магнитных бурь с 13 по 15 октября. Отмечается, что модели прогнозов не предусматривали такого исхода, поскольку ожидалась более спокойная геомагнитная обстановка.

На Солнце почти за сутки произошло 15 вспышек. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Три из них достигли высокого класса М. Последствия такого всплеска активности звезды могут проявиться в виде магнитных бурь с 13 по 15 октября.

Отмечается, что модели прогнозов не предусматривали такого исхода, поскольку ожидалась более спокойная геомагнитная обстановка.