Мошенники стали использовать номера силовых служб в качестве никнеймов Telegram

Мошенники стали использовать номера силовых служб в качестве никнеймов Telegram. Об этом пишет РИА Новости.

По словам технического директора «Лаборатории Касперского» Антона Иванова, во время звонка потенциальной жертве злоумышленники спрашивают, понимает ли она, кто ей звонит, и просит посмотреть номер телефона на экране. Однако этот номер является никнеймом в мессенджере. Затем аферист предлагает жертве открыть браузер и проверить номер.

После того как собеседник убеждается в важности звонка, преступники начинают его запугивать, сообщая, что он якобы совершила правонарушение, связанное с переводом денег. Затем присылают жертве фейковый PDF-файл, который содержит информацию о рассматриваемом деле.

В конечном итоге злоумышленники пытаются вынудить граждан перевести деньги на якобы безопасный счет. На самом же деле средства будут окончательно утрачены.