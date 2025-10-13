Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
Втр, 14
Срд, 15
ЦБ USD 81.19 -0.22 11/10
ЦБ EUR 94.05 -0.65 11/10
Нал. USD 81.00 / 81.65 13/10 15:00
Нал. EUR 95.45 / 96.27 13/10 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 454
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 601
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 303
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 179
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Мессенджер MAX обновил возможности групповых звонков
По данным пресс-службы компании, теперь организатор конференции может управлять подключением контактов через функцию «Зал ожидания», а участники могут использовать опцию «Поднять руку». Кроме того, пользователи могут отправлять сообщения в чат встречи и записывать разговоры, которые автоматически сохранится в папке «Избранное». Также появился новый способ организации звонка через групповой чат.

Мессенджер MAX обновил возможности групповых звонков. Об этом передает газета «Известия».

По данным пресс-службы компании, теперь организатор конференции может управлять подключением контактов через функцию «Зал ожидания», а участники могут использовать опцию «Поднять руку».

Кроме того, пользователи могут отправлять сообщения в чат встречи и записывать разговоры, которые автоматически сохранится в папке «Избранное». Также появился новый способ организации звонка через групповой чат.

Для создания группового видеозвонка в чате нужно выбрать значок телефонной трубки в верхней части экрана и нажать «подключиться к звонку». После этого у участников чата появится уведомление «звонок в чате» с кнопкой для подключения.

Конференции могут длиться неограниченное время и включать неограниченное количество участников.