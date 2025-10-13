Мессенджер MAX обновил возможности групповых звонков

По данным пресс-службы компании, теперь организатор конференции может управлять подключением контактов через функцию «Зал ожидания», а участники могут использовать опцию «Поднять руку». Кроме того, пользователи могут отправлять сообщения в чат встречи и записывать разговоры, которые автоматически сохранится в папке «Избранное». Также появился новый способ организации звонка через групповой чат.

Для создания группового видеозвонка в чате нужно выбрать значок телефонной трубки в верхней части экрана и нажать «подключиться к звонку». После этого у участников чата появится уведомление «звонок в чате» с кнопкой для подключения.

Конференции могут длиться неограниченное время и включать неограниченное количество участников.