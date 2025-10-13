Компания Apple представит три новых продукта
Отмечается, что это будут iPad Pro, Vision Pro и базовая 14-дюймовая модель MacBook Pro. Все три устройства, скорее всего, получат обновление на базе следующего поколения чипов Apple — M5.
Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на MacRumors.
