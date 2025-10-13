Инфекционист перечислил случаи, в которых можно повторно заболеть ветрянкой

Он отметил, что повторное заражение ветряной оспой возможно. Заболеть можно в двух случаях: либо человек действительно перенес инфекцию, но столкнулся с иммунодефицитом; либо из-за ошибочного диагноза в прошлом. Ранее стало известно, что в России резко выросла заболеваемость ветрянкой.