Инфекционист перечислил случаи, в которых можно повторно заболеть ветрянкой
Он отметил, что повторное заражение ветряной оспой возможно. Заболеть можно в двух случаях: либо человек действительно перенес инфекцию, но столкнулся с иммунодефицитом; либо из-за ошибочного диагноза в прошлом. Ранее стало известно, что в России резко выросла заболеваемость ветрянкой.

Инфекционист перечислил случаи, в которых можно повторно заболеть ветрянкой. Об этом ТАСС рассказал врач-инфекционист Поздняков.

Он отметил, что повторное заражение ветряной оспой возможно. Заболеть можно в двух случаях:

  • либо человек действительно перенес инфекцию, но столкнулся с иммунодефицитом;
  • либо из-за ошибочного диагноза в прошлом.

Ранее стало известно, что в России резко выросла заболеваемость ветрянкой.