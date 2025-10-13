Фонтан на Рязанской ВДНХ закрыли на зиму
«Фонтан на Рязанской ВДНХ закончил свою работу в этом году. Теперь освежающие брызги нам обеспечат октябрьские циклоны», — отметили в посте. На этой неделе специалисты сольют воду, проведут очистку чаши и приступят к консервации.
Фото: Рязанская ВДНХ