Фонтан на Рязанской ВДНХ закрыли на зиму

«Фонтан на Рязанской ВДНХ закончил свою работу в этом году. Теперь освежающие брызги нам обеспечат октябрьские циклоны», — отметили в посте. На этой неделе специалисты сольют воду, проведут очистку чаши и приступят к консервации.

Фонтан на Рязанской ВДНХ закрыли на зиму. Об этом сообщает пресс-служба пространства.

Фото: Рязанская ВДНХ