Для рязанских школьников выпустят учебник по краеведению

Для рязанских школьников выпустят учебник по краеведению. Об этом в программе «Поговорим» на телеканале ТКР рассказала ректор РИРО Ольга Филоленко.

По словам главы Рязанского института развития образования, содержательная часть учебника готова. Ее разрабатывали ведущие специалисты РГУ имени С. А. Есенина. Также ректор отметила, что уже ведутся переговоры с издательством.

«Данный учебник давно уже ждали в школах, потому что вопросы краеведения не менее важны всей остальной истории. Это не только знания детей, но и формирование патриотизма и духовно-нравственного воспитания», — сообщила Ольга Филоленко.

Ранее Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов. В документах уточняется, что в учебный предмет «История» вошли курсы «История России», «Всеобщая история», а также «История нашего края».

Напомним, власти заявляли, что введение урока по краеведению направлено на углубление знаний учащихся о своем регионе и его культурном наследии.