Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 13
Втр, 14
Срд, 15
ЦБ USD 81.19 -0.22 11/10
ЦБ EUR 94.05 -0.65 11/10
Нал. USD 81.00 / 81.65 13/10 15:00
Нал. EUR 95.45 / 96.27 13/10 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 454
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 601
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 303
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 179
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Для рязанских школьников выпустят учебник по краеведению
По словам главы Рязанского института развития образования Ольги Филоленко, содержательная часть учебника готова. Ее разрабатывали ведущие специалисты РГУ имени С. А. Есенина. Также ректор отметила, что уже ведутся переговоры с издательством. «Данный учебник давно уже ждали в школах, потому что вопросы краеведения не менее важны всей остальной истории. Это не только знания детей, но и формирование патриотизма и духовно-нравственного воспитания», — сообщила Ольга Филоленко.

Для рязанских школьников выпустят учебник по краеведению. Об этом в программе «Поговорим» на телеканале ТКР рассказала ректор РИРО Ольга Филоленко.

По словам главы Рязанского института развития образования, содержательная часть учебника готова. Ее разрабатывали ведущие специалисты РГУ имени С. А. Есенина. Также ректор отметила, что уже ведутся переговоры с издательством.

«Данный учебник давно уже ждали в школах, потому что вопросы краеведения не менее важны всей остальной истории. Это не только знания детей, но и формирование патриотизма и духовно-нравственного воспитания», — сообщила Ольга Филоленко.

Ранее Минпросвещения определило перечень обязательных школьных предметов. В документах уточняется, что в учебный предмет «История» вошли курсы «История России», «Всеобщая история», а также «История нашего края».

Напомним, власти заявляли, что введение урока по краеведению направлено на углубление знаний учащихся о своем регионе и его культурном наследии.