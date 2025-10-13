Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе М-5 в Рязанской области

ДТП произошло 12 октября, примерно в 10:00, на 314-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации полиции, 38-летний житель Кыргызстана, управляя автомобилем «Тойота Альфард», столкнулся с грузовиком «Скания», за рулем которого был 44-летний житель Уфы. В ДТП пострадали водитель «Тойоты» и его пассажиры — 35-ти летний мужчина, а также мальчики в возрасте 6, 8, 4 лет и 10-летняя девочка. Их госпитализировали. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

Четверо детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе М-5 в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло 12 октября, примерно в 10:00, на 314-м километре автодороги М-5 «Урал».

По предварительной информации полиции, 38-летний житель Кыргызстана, управляя автомобилем «Тойота Альфард», столкнулся с грузовиком «Скания», за рулем которого был 44-летний житель Уфы.

В ДТП пострадали водитель «Тойоты» и его пассажиры — 35-летний мужчина, а также мальчики в возрасте 6, 8, 4 лет и 10-летняя девочка. Их госпитализировали.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, на месте из-за ДТП была крупная пробка.