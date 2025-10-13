Бастрыкин взял на контроль ситуацию, произошедшую в рязанской школе № 47

Ранее стало известно, что в учебном заведении ребенок воткнул карандаш в глаз однокласснику. В СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело. Председатель следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования.