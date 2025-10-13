52-летнюю рязанку задержали за кражу средств с банковской карты студентки

В Рязани полицейские раскрыли кражу 5334 рублей с банковской карты 18-летней учащейся колледжа. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции. После поступления заявления о потере карты и о списаниях средств сотрудники уголовного розыска провели проверку. В результате им удалось установить личность подозреваемой — 52-летней неработающей рязанки, которая признала свою вину. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший чужую вещь обязан вернуть её законному владельцу или передать в полицию. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, ей грозит лишение свободы на срок до шести лет.