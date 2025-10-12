ВС РФ поразили топливно-энергетическую инфраструктуру Украины

Кроме того, российские войска поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах. Также за сутки средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, ракету большой дальности «Нептун» и 72 БПЛА самолетного типа.