ВС РФ поразили топливно-энергетическую инфраструктуру Украины
Кроме того, российские войска поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах. Также за сутки средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, ракету большой дальности «Нептун» и 72 БПЛА самолетного типа.

ВС РФ поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины. Об этом 12 октября сообщило Минобороны в своих соцсетях.

Кроме того, российские войска поразили пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 137 районах.

Также за сутки средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, ракету большой дальности «Нептун» и 72 БПЛА самолетного типа.