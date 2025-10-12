В Рязанской области вырастили рекордный по весу картофель

«Впечатляющий результат для фестиваля „Касимовский клубень“ и для всего региона. Картофель весом 1 690 граммов выращен в Касимовском округе!» — написал глава местной администрации Иван Бахилов.

Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова