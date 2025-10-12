В Рязанской области произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 12 октября на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Индустриальной около деревни Кауровка в Касимовском округе. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Они получили механические повреждения. Согласно данным «Яндекс Карт», движение на участке дороги затруднено. Официальная информация уточняется.