В Рязанской области произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась 12 октября на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Индустриальной около деревни Кауровка в Касимовском округе. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Они получили механические повреждения. Согласно данным «Яндекс Карт», движение на участке дороги затруднено. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась 12 октября на пересечении Егорьевского шоссе и улицы Индустриальной около деревни Кауровка в Касимовском округе.
Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. Они получили механические повреждения.
Согласно данным «Яндекс Карт», движение на участке дороги затруднено.
Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»