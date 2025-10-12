В Рязани легковушка влетела в столб
ДТП произошло 12 октября на проезде Яблочкова. На кадрах видно, что легковушка снесла дорожное ограждение и врезалась в столб. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Информации о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
