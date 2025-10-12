Рязанец забрался в чужой дом и украл оставшийся после поминок знакомого алкоголь

Рязань
По предварительной информации полиции, 37-летний житель шел домой с бутылкой спиртного и вспомнил пожилого сельчанина. Когда пенсионер умер, рецидивист присутствовал на поминках и заметил, что спиртного на столах было много. Он предположил, что алкоголь остался. Злоумышленник взломал окно, проник в дом умершего пенсионера, украл 10 бутылок водки и спрятал в одеяло. Свою бутылку случайно оставил в доме. Мужчину задержали. Отмечается, что злоумышленник около 10 лет провел в тюрьме и освободился три года назад. Возбуждено уголовное дело.

В селе Пет Пителинского района мужчина забрался в чужой дом и украл оставшийся после поминок знакомого алкоголь. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации полиции, 37-летний житель шел домой с бутылкой спиртного и вспомнил пожилого сельчанина. Когда пенсионер умер, рецидивист присутствовал на поминках и заметил, что алкоголя на столах было много. Он предположил, что спиртное осталось.

Злоумышленник взломал окно, проник в дом умершего пенсионера, украл 10 бутылок водки и спрятал в одеяло. Свою бутылку случайно оставил. Мужчину задержали.

Отмечается, что злоумышленник около 10 лет провел в тюрьме и освободился три года назад.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.