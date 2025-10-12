Рязанцы засняли стихийную свалку на входе на тропу Паустовского
По словам рязанцев, на участке складируют мебель и строительные отходы, мусор разносит ветром, он начал гнить. «Вот так Рязань привлекает туристов и готовится стать новогодней столицей. Главная красота — мусорные горы там и тут», — возмутилась рязанка.
В Солотче засняли стихийную свалку на входе на тропу Паустовского. Кадры в редакцию РЗН. инфо 12 октября прислали читатели.
