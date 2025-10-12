Рязанцы засняли стихийную свалку на входе на тропу Паустовского

Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 258
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 554
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 232
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 122
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
По словам рязанцев, на участке складируют мебель и строительные отходы, мусор разносит ветром, он начал гнить. «Вот так Рязань привлекает туристов и готовится стать новогодней столицей. Главная красота — мусорные горы там и тут», — возмутилась рязанка.

В Солотче засняли стихийную свалку на входе на тропу Паустовского. Кадры в редакцию РЗН. инфо 12 октября прислали читатели.

По словам рязанцев, на участке складируют мебель и строительные отходы, мусор разносит ветром, он начал гнить.

«Вот так Рязань привлекает туристов и готовится стать новогодней столицей. Главная красота — мусорные горы там и тут», — возмутились жители.