Рязанцы пожаловались на опасную езду водителя автобуса

Отмечается, что речь идет о водителе автобуса № 88. По словам рязанцев, он разговаривал по телефону и не смотрел на дорогу. «Я не знаю, как мы еще не попали с ним в аварию. Несколько раз чуть не упали», — написали в посте.

