Рязанцам объяснили, как прием лекарств для желудка может привести к анемии

Как отметил заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко, уровень гемоглобина в крови может упасть при длительном приеме омепразола. Обычно, по его словам, препараты с этим действующим веществом назначают для борьбы с гастритом, язвенными болезнями желудка и 12-перстной кишки. Главная задача лекарства — снизить уровень соляной кислоты. Однако она способствует усвоению организмом железа, а препарат ее нейтрализует. Если принимать лекарства с омепразолом 1,5-2 месяца, влияние будет минимальным. Но бывают случаи, когда препарат приходится пить очень долго.

Заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко объяснил, как прием лекарств для желудка может привести к анемии. Об этом 11 октября он сообщил в беседе с изданием «Вечерний Волгоград. ру».

Как отметил специалист, уровень гемоглобина в крови может упасть при длительном приеме омепразола. Обычно, по его словам, препараты с этим действующим веществом назначают для борьбы с гастритом, язвенными болезнями желудка и 12-перстной кишки.

Главная задача лекарства — снизить уровень соляной кислоты. Однако она способствует усвоению организмом железа, а препарат нейтрализует действие. Как отметил специалист, если принимать лекарства с омепразолом 1,5-2 месяца, влияние будет минимальным.

Но бывают случаи, когда препарат приходится пить очень долго. Обычно это связано с целым рядом заболеваний сердца. В таком случае назначаются препараты, разжижающие кровь. Однако они же раздражают слизистую желудка, поэтому, чтобы предупредить побочки, врач назначает омепразол.

Лечение заболеваний сердца может длиться около года, поэтому у ряда пациентов наблюдается снижение уровня железа в крови, падение гемоглобина, отметил Михаил Стаценко.