Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 12
10°
Пнд, 13
Втр, 14
ЦБ USD 81.19 -0.22 11/10
ЦБ EUR 94.05 -0.65 11/10
Нал. USD 81.51 / 82.40 12/10 07:00
Нал. EUR 95.32 / 97.40 12/10 07:00
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 2025 14:15
1 183
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 529
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 190
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 094
Рязанцам объяснили, как прием лекарств для желудка может привести к анемии
Как отметил заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко, уровень гемоглобина в крови может упасть при длительном приеме омепразола. Обычно, по его словам, препараты с этим действующим веществом назначают для борьбы с гастритом, язвенными болезнями желудка и 12-перстной кишки. Главная задача лекарства — снизить уровень соляной кислоты. Однако она способствует усвоению организмом железа, а препарат ее нейтрализует. Если принимать лекарства с омепразолом 1,5-2 месяца, влияние будет минимальным. Но бывают случаи, когда препарат приходится пить очень долго.

Заведующий кафедрой внутренних болезней ВолгГМУ Михаил Стаценко объяснил, как прием лекарств для желудка может привести к анемии. Об этом 11 октября он сообщил в беседе с изданием «Вечерний Волгоград. ру».

Как отметил специалист, уровень гемоглобина в крови может упасть при длительном приеме омепразола. Обычно, по его словам, препараты с этим действующим веществом назначают для борьбы с гастритом, язвенными болезнями желудка и 12-перстной кишки.

Главная задача лекарства — снизить уровень соляной кислоты. Однако она способствует усвоению организмом железа, а препарат нейтрализует действие. Как отметил специалист, если принимать лекарства с омепразолом 1,5-2 месяца, влияние будет минимальным.

Но бывают случаи, когда препарат приходится пить очень долго. Обычно это связано с целым рядом заболеваний сердца. В таком случае назначаются препараты, разжижающие кровь. Однако они же раздражают слизистую желудка, поэтому, чтобы предупредить побочки, врач назначает омепразол.

Лечение заболеваний сердца может длиться около года, поэтому у ряда пациентов наблюдается снижение уровня железа в крови, падение гемоглобина, отметил Михаил Стаценко.