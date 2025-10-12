Россиянам рассказали об испытаниях вакцины от аллергии на пыльцу березы

В России вакцина от аллергии на пыльцу березы проходит через активные клинические испытания. Об этом 12 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на документ Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Вакцина предназначена для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.

Отмечается, что она будет доступна для применения после завершения клинических исследований.

Ранее сообщалось, что вакцину могут ввести в оборот в 2026 году.