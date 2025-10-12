Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 12
10°
Пнд, 13
Втр, 14
ЦБ USD 81.19 -0.22 11/10
ЦБ EUR 94.05 -0.65 11/10
Нал. USD 81.51 / 82.40 12/10 07:00
Нал. EUR 95.32 / 97.40 12/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 2025 14:15
1 183
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 529
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 190
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 094
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
РИАМЗ переименовали в Рязанский исторический музей
Учреждение вернулось к изначальному названию, потому что на заседании губернской ученой комиссии 15 июня 1884 года решили создать именно исторический музей. «Мы не теряем архитектурную составляющую в названии. Мы меняем краткое название: отказываемся от РИАМЗа в пользу Рязанского исторического музея», — сказал Олег Робинов.

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник переименовали в Рязанский исторический музей. Об этом сообщил директор учреждения Олег Робинов в интервью ТКР.

Учреждение вернулось к изначальному названию, потому что на заседании губернской ученой комиссии 15 июня 1884 года решили создать именно исторический музей.

«Мы не теряем архитектурную составляющую в названии. Мы меняем краткое название: отказываемся от РИАМЗа в пользу Рязанского исторического музея», — сказал Олег Робинов.

Напомним, он занимает должность с середины августа 2025 года.