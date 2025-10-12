РИАМЗ переименовали в Рязанский исторический музей

Учреждение вернулось к изначальному названию, потому что на заседании губернской ученой комиссии 15 июня 1884 года решили создать именно исторический музей. «Мы не теряем архитектурную составляющую в названии. Мы меняем краткое название: отказываемся от РИАМЗа в пользу Рязанского исторического музея», — сказал Олег Робинов.

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник переименовали в Рязанский исторический музей. Об этом сообщил директор учреждения Олег Робинов в интервью ТКР.

Напомним, он занимает должность с середины августа 2025 года.