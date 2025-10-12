Прокуратура внесла представление директору дирекции дорог Рязанской области
Прокурор Клепиковского района Алексей Васильев со специалистами проверил отремонтированную автодорогу Спас-Клепики — Макеево — Задне-Пилево. В итоге установили, что ширина и высота участка не соответствуют требованиям. Директору дирекции дорог Рязанской области и руководителю подрядной организации внесли представления.
