Под Рязанью в ДТП пострадал бывший депутат
ДТП произошло 12 октября. Отмечается, что Артем Горбачев двигался на велосипеде по главной дороге в направлении деревни Перекаль Рыбновского района, со второстепенной выехал КамАЗ. Велосипедист, чтобы избежать столкновения, резко затормозил и упал, указано в публикации. После «получил серьезную травму». Сказано, что Артема Горбачева доставили в областную клиническую больницу. Выяснилось, что у него перелом ключицы со смещением, нужна операция.

Под Рязанью в ДТП пострадал бывший депутат Артем Горбачев. Об этом сообщил портал Rybnoe.net.

ДТП произошло 12 октября. Отмечается, что бывший депутат двигался на велосипеде по главной дороге в направлении деревни Перекаль Рыбновского района, со второстепенной выехал КамАЗ.

Велосипедист, чтобы избежать столкновения, резко затормозил и упал, указано в публикации. После «получил серьезную травму».

Как сообщил Rybnoe.net, Артема Горбачева доставили в областную клиническую больницу. Выяснилось, что у него перелом ключицы со смещением. По данным портала, мужчине нужна операция.

На месте происшествия работала полиция. Как рассказал Артем Горбачев Rybnoe.net, инспекторы в заявлении указали, что юридически ДТП не произошло, велосипедист сам не справился с управлением.

«Я очень благодарен сотрудникам скорой помощи, которые оперативно прибыли на место, оказали первую медицинскую помощь и доставили меня в больницу. Если бы не шлем, последствия могли быть гораздо тяжелее.

Всем, кто ездит на велосипеде или мотоцикле, настоятельно рекомендую всегда использовать средства защиты и не игнорировать это требование», — приводятся слова Артема Горбачева.

Напомним, он был депутатом в Рыбном с сентября 2019 года по сентябрь 2024.

Фото: Rybnoe.net