Песков указал на «драматичный момент» в вопросе урегулирования на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на «драматичный момент» в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил 12 октября в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Пескова, в вопросе урегулирования конфликта наблюдается «очень драматичный момент», со всех сторон нагнетается напряженность.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что тема «Томагавков» вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. Это серьезное оружие, но оно не сможет изменить положение дел на фронтах, сообщил Песков.

Ранее СМИ писали, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили поставки ракет «Томагавк».