Опубликован прогноз погоды на 13 октября в Рязанской области

В области будет облачно. Ночью и днем ожидается дождь. Ветер прогнозируют юго-западный, западный, до 17 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +1…+6°С, днем — +4…+9°С.