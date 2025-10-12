На трассе М-5 в Рязанской области из-за ДТП образовалась пробка

Отмечается, что авария случилась 12 октября возле села Путятино. Судя по кадрам, столкнулись микроавтобус и фура. По словам очевидцев, на месте аварии собралась пробка, некоторые водители объезжают затор по полю. На месте происшествия работают спасатели и полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.