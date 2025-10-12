FT: США несколько месяцев помогают Украине бить по энергообъектам России

По данным газеты, США с лета поддерживают операции Украины в рамках «скоординированных действий по ослаблению Москвы» в попытке начать переговоры. Как сообщили изданию источники, Вашингтон был вовлечен во все этапы планирования атак. Уточняется, что Украина выбирала цели для нанесения ударов, после чего США предоставляли разведданные об уязвимостях объектов. Кроме того, как указано в публикации, администрация Соединенных Штатов в некоторых случаях определяла приоритетные цели для ВСУ. По данным FT, такая поддержка усилилась с середины лета после разговора Трампа с Зеленским по телефону.

