Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
FT: США несколько месяцев помогают Украине бить по энергообъектам России
По данным газеты, США с лета поддерживают операции Украины в рамках «скоординированных действий по ослаблению Москвы» в попытке начать переговоры. Как сообщили изданию источники, Вашингтон был вовлечен во все этапы планирования атак. Уточняется, что Украина выбирала цели для нанесения ударов, после чего США предоставляли разведданные об уязвимостях объектов. Кроме того, как указано в публикации, администрация Соединенных Штатов в некоторых случаях определяла приоритетные цели для ВСУ. По данным FT, такая поддержка усилилась с середины лета после разговора Трампа с Зеленским по телефону.

США несколько месяцев помогают Украине бить по энергообъектам России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Financial Times (FT).

По данным газеты, США с лета поддерживают операции Украины в рамках «скоординированных действий по ослаблению Москвы» в попытке начать переговоры.

Как сообщили изданию источники, Вашингтон был вовлечен во все этапы планирования атак. Уточняется, что Украина выбирала цели для нанесения ударов, после чего США предоставляли разведданные об уязвимостях объектов.

Кроме того, как указано в публикации, администрация Соединенных Штатов в некоторых случаях определяла приоритетные цели для ВСУ.

По данным FT, такая поддержка усилилась с середины лета после разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским по телефону.