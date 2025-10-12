Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ночь с 12 на 13 октября на территории Рязанской области местами ожидается сильный дождь. Плохая погода сохранится днем в понедельник. Местами ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
