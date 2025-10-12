ЦБ отменил голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 рублей

ЦБ отменил голосование по выбору символов для новой банкноты в 500 рублей. Об этом 12 октября сообщили на сайте регулятора.

Как указано в публикации, ЦБ столкнулся «с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты», из-за чего невозможно подвести объективные итоги.

Новые даты голосования объявят дополнительно. Перечень символов сохранится.

В ЦБ добавили, что предложат «новые условия, которые исключат возможность недобросовестных действий».

Напомним, голосование должно было продлиться с 1 по 14 октября.