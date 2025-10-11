В рязанской поликлинике пообещали ускорить получение льготных лекарств после жалоб

В публикации минздрава отмечается, что в больнице увеличили команду, которая занимается оформлением льготных рецептов. С 13 октября в кабинете будет работать не два, а пять операторов. Это должно увеличить пропускную способность. Также рассказали, что очередь контролируется в реальном времени. Теперь в учреждение появился ответственный сотрудник, который следит за очередью и перераспределяет потоки к свободным терапевтам. Кроме того, в минздраве пояснили, что 8 октября был сбой в системе, его оперативно устранили. «Всем, кто в тот день столкнулся с длительным ожиданием, мы предложили удобные варианты получения рецептов без повторной очереди. В то же время мы просим пациентов отнестись с понимаем к ситуации», — подчеркнули в министерстве.

«Всем, кто в тот день столкнулся с длительным ожиданием, мы предложили удобные варианты получения рецептов без повторной очереди. В то же время мы просим пациентов отнестись с понимаем к ситуации. В поликлинике Городской больницы № 11 обслуживается 11 000 льготников — это большая ответственность и нагрузка на медицинских работников. Быстрое получение рецептов — наша общая задача», — подчеркнули в министерстве.

Напомним, рязанцы периодически жалуются на огромные очереди за льготными лекарствами в поликлинике № 11. По словам пациентов, такая ситуация повторяется каждый день. В мае, например, удалось заснять очередь в аптеку. Перед последним участником было около 30 человек.