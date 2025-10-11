В Рязанской области нашли рецидивиста, который не соблюдал правила надзора

В материале пресс-службы УМВД говорится, что в Криушах полиция обнаружила факт уклонения от административного надзора у 40-летнего клепиковца, ранее судимого за грабеж, кражу и угон. По данным ведомства, мужчина, вернувшийся из тюрьмы более года назад, не соблюдал установленные судом ограничения и вел антиобщественный образ жизни. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о уклонении от административного надзора. За такие преступления ему грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы до одного года.

В Клепиковском районе привлекут к ответственности осужденного 40-летнего за несоблюдение административного надзора. Об этом сообщили в УМВД России по Клепиковскому району 11 октября.

