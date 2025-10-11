В Рязанской области начали вакцинацию диких животных против бешенства

Прививочную кампанию уже начали в Рязанском, Захаровском, Клепиковском, Рыбновском, Александро-Невском, Шиловском, Шацком и Сасовском районах. Вакцину в виде брикетов под названием «Оралрабивак» раскладывают вручную в местах обитания диких животных — у нор, троп и на опушках леса. Процесс проходит совместно с егерями и проводится дважды в год — весной и осенью. Через неделю ветеринары анализируют, сколько приманок было съедено дикими животными. Брикет-приманка состоит из мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина, что привлекает животных. Внутри брикета находится капсула с вакциной, которая при употреблении формирует иммунитет к вирусу бешенства. Вакцина не лечит, а только защищает от заражения, и не предназначена для домашних питомцев.

