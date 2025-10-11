В России предложили разрешить декрет на любом сроке беременности

«Предлагаем разрешить женщинам оформлять декрет в любое время беременности и распространить выплаты по беременности и родам на неработающих женщин», — сказал депутат Сергей Миронов. По данным ТАСС, отпуск по беременности и родам в России начинается на основании листка нетрудоспособности и зависит от срока беременности. Предусмотрены следующие сроки: для одноплодной беременности — 70 дней до предполагаемой даты родов и 70 дней после, при многоплодной — 84 дня до родов и 110 дней после. В случае осложнений при родах срок отпуска увеличивается до 156 дней. Пособие выплачивается работающим женщинам в размере среднего заработка, а безработным — в размере МРОТ. Женщинам без официального трудоустройства декретные не предоставляются.

