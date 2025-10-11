В России цены на яблоки и морковь снизились, говядина и яйца стали дороже

Рязань
В России цены на яблоки и морковь снизились в сентябре, говядина и яйца стали дороже. Об этом сообщили в материале РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным РБК, в сентябре наблюдалось снижение цен на продовольственные товары, особенно овощи и фрукты. Самое значительное удешевление произошло в ценах на морковь, картофель, лук, капусту, свеклу, а также на яблоки и виноград. Вместе с тем, заметно подорожали некоторые другие продукты: помидоры, сладкий перец, апельсины и бананы.

Также зафиксировано снижение стоимости оливкового масла, сгущенного молока, какао, риса, соли, черного чая и йогурта. В группе мясных продуктов цена увеличилась на печень, куриное мясо, говядину, свинину и колбасные изделия. В то же время, подешевели индейка и баранина.

В сегменте рыбной продукции цены выросли на кальмары, соленую и копченую рыбу, разделанную рыбу и рыбные консервы, а икра лососевых, напротив, стала дешевле.

Дополнительно отмечено повышение цен на яйца, жевательную резинку, сухие супы, крупы и кофе, хлеб, услуги общественного питания, мед, а также на некоторые молочные, хлебобулочные и алкогольные товары.