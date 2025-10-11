Стоимость биткойна опустилась до 105 тысяч долларов

По состоянию на 00:19 криптовалюта стоила 104,764 тысяч долларов. К 00:34 биткойн замедлил снижение и находился на отметке в 111,338 тысяч долларов. В публикации ТАСС это связали с заявлением президента США Дональда Трампа об увлечении таможенных пошлин на 100% в отношении Китая.

Стоимость биткойна во время торгов опустилась ниже 105 тысяч долларов. Это произошло впервые с 24 июня 2025 года, написали в материале ТАСС со ссылкой на данные площадки Binance.

По состоянию на 00:19 криптовалюта стоила 104,764 тысяч долларов. К 00:34 биткойн замедлил снижение и находился на отметке в 111,338 тысяч долларов

В публикации ТАСС это связали с заявлением президента США Дональда Трампа об увлечении таможенных пошлин на 100% в отношении Китая.

Напомним, 5 октября стоимость биткойна обновила исторический максимум.