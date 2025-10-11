Рязанцы засняли огромную пробку на Солотчинском мосту

«Тут ужас. Все машины стоят. Опять коллапс. Уже проехала Шумашь, но авто все еще стоят», — заключила рязанка. В сервисе «Яндекс-карты» пользователи указали, что недалеко от поста ДПС на въезде в Рязань произошло ДТП.

