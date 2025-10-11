Рязанцы пожаловались на грязь в маршрутке № 73

«В коммерческих автобусах очень грязные накидки на сиденьях. Перевозчик не считает пассажиров за людей. Гости города в шоке», — написал рязанец. Комментатор попросил власти навести порядок в общественном транспорте.