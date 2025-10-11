Рязанцев предупредили об очередном рейде ГАИ

В субботу, 11 октября, сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области проведут на территории региона комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД со стороны водителей мототранспортных средств. Кроме прочего, рязанцев призвали использовать защитную амуницию.