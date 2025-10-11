Рязанцам рассказали о погоде в воскресенье

12 октября местами ожидается небольшой дождь в большинстве районов Рязанской области. На территории региона будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, западный. Ночью — 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +3…+8°С, днем ожидается +7…+12°С.