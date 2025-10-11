На юге Британии обнаружен новый вид древней морской рептилии

Почти полный скелет, найденный на Юрском побережье Великобритании, был признан новым и редким видом ихтиозавра — морской доисторической рептилии, которая некогда обитала в древних океанах. Размером с дельфина, он получил название «мечевидный дракон». На скелете сохранились череп с крупными глазницами и длинная, мечевидная морда. По оценкам ученых, длина животного достигала около трех метров, а его рацион составляли рыбы и кальмары; на останках обнаружены следы последнего приема пищи.

Ученые обнаружили на юге Британии окаменелости, принадлежащие ранее неизвестному виду древних морских рептилий, проживавших во времена раннего Юрского периода. Окаменелости нашли еще в 2001 году, но удалось выяснить, что это за создание только в 2025, передали в РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в научном журнале «Papers in Palaeontology».

Изображение — Julian Kiely. Новорожденный ихтиозавр, поймавший кальмара эпохи динозавров. Архивное фото