На рязанской трассе случилась авария

ДТП произошло около спорткомплекса «Атрон» 11 октября. Судя по фото, два легковых автомобиля столкнулись «лоб в лоб». Машины получили механические повреждения. Официальной информации не поступало. Согласно сервису «Яндекс-карты», на месте собирается пробка.