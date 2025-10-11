Эксперт заявила, что 5% российских подростков страдают от РПП

Психолог Елизавета Куликова пояснила, что к РПП относятся такие состояния, как нервная анорексия, булимия, расстройства приема пищи и переедания. Хотя в России показатель ниже, чем в других странах, число случаев растет среди женщин и мужчин. Куликова отметила, что соцсети и стандарты красоты способствуют развитию этих заболеваний у девочек. Психолог подчеркнула, популярность бодипозитива не прижилась в стране, и ей на смену пришла мода на ЗОЖ, в том числе со стандартами весить ближе к 40 килограммам и призывами к изнуряющим тренировкам. Эксперт подчеркнула, что повышение внимания к проблеме, развитие психологической помощи и изменение ценностей у подростков помогают снижать количество случаев расстройств.

У около 5% российских подростков наблюдаются расстройства пищевого поведения (РПП), преимущественно у девочек и молодых женщин 12-27 лет. Об этом заявила в интервью ТАСС психолог Елизавета Куликова.

Эксперт пояснила, что к РПП относятся такие состояния, как нервная анорексия, булимия, расстройства приема пищи и переедания. Хотя в России показатель ниже, чем в других странах, число случаев растет среди женщин и мужчин.

Куликова отметила, что соцсети и стандарты красоты способствуют развитию этих заболеваний у девочек. Психолог подчеркнула, популярность бодипозитива не прижилась в стране, и ей на смену пришла мода на ЗОЖ, в том числе со стандартами весить ближе к 40 килограммам и призывами к изнуряющим тренировкам.

Эксперт подчеркнула, что повышение внимания к проблеме, развитие психологической помощи и изменение ценностей у подростков помогают снижать количество случаев расстройств.

Ранее глава рязанского минздрава раскритиковал тренд на бодипозитив в обществе.