Зампред Рязанского облсуда ушла в почетную отставку

Надежда Морозова ушла в почетную отставку 10 октября. Она проработала в судебной системе более 38 лет. Прошла путь от секретаря судебного заседания до зампреда областного суда. Надежда Морозова удостоена звания «Почетный работник судебной системы». Ее награждали знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию», медалями «100 лет Верховному Суду России» и «За трудовую доблесть», почетным знаком «Ветеран судебной системы» и многими другими.

Зампред Рязанского облсуда, ветеран судебной системы Надежда Морозова ушла в почетную отставку. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Надежда Морозова ушла в почетную отставку 10 октября. Она проработала в судебной системе более 38 лет. Прошла путь от секретаря судебного заседания до зампреда областного суда.

Надежда Морозова удостоена звания «Почетный работник судебной системы». Ее награждали знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию», медалями «100 лет Верховному Суду России» и «За трудовую доблесть», почетным знаком «Ветеран судебной системы» и многими другими.

«Руководство суда, органов судейского сообщества региона и коллектив суда поздравили коллегу с выходом на заслуженный отдых», — заключили в посте.