За сутки в Рязанской области поймали 70 машин с тонировкой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инспекторы обнаружили 331 нарушение ПДД, том числе три факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Более 70 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем, а также 33 нарушения допустили водители грузового транспорта.